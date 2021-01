“Spero di non morire”. Così scriveva pochi giorni fa, ma Loredana non ce l’ha fatta (Di martedì 5 gennaio 2021) “Spero di non morire”, aveva scritto il primo dell’anno. Da brividi uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook dove era attiva fino a ieri. “Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo”. Non ha avuto tempo Loredana Briganti, la malattia non le ha lasciato scampo. Aveva 45 anni e lascia un vuoto nel cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuta. Solare, sorridente e con la passione per il diritto, Loredana Briganti era un’avvocatessa apprezzata e stimata fuori e nella sua città natale Martinsicuro, in provincia di Teramo, che oggi si veste a lutto. Strazianti i messaggi lasciati sui social da amici e colleghi. “Oggi l’Avvocatura sgomenta e frastornata piange. Non ci sono parole per elogiare la Tua bellezza, la Tua ironia, la Tua voglia di vivere. E non ci saranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) “di non”, aveva scritto il primo dell’anno. Da brividi uno dei suoi ultimi messaggi su Facebook dove era attiva fino a ieri. “Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo”. Non ha avuto tempoBriganti, la malattia non le ha lasciato scampo. Aveva 45 anni e lascia un vuoto nel cuore di tutti quelli chenno conosciuta. Solare, sorridente e con la passione per il diritto,Briganti era un’avvocatessa apprezzata e stimata fuori e nella sua città natale Martinsicuro, in provincia di Teramo, che oggi si veste a lutto. Strazianti i messaggi lasciati sui social da amici e colleghi. “Oggi l’Avvocatura sgomenta e frastornata piange. Non ci sono parole per elogiare la Tua bellezza, la Tua ironia, la Tua voglia di vivere. E non ci saranno ...

