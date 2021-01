“Scusate | ma devo fare un annuncio importante” Enrico Mentana ‘sospende’ il telegiornale e fa un nome | cosa è successo in diretta durante il Tg La7

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Prima della pubblicità mi è stato chiesto diuna”.ha dato vita a un curioso siparietto, avvenuto proprio in chiusura dell’edizione delle 20 del Tg di La7 di lunedì 4 gennaio. “Da Propaganda Live mi è stato chiesto di leggere ildel vincitore della tombola di Capodanno”, ha esordito il giornalista che ha poi svelato il tanto atteso: “The Winner is Paolo Dell’Oca… Non so chi sia… Felicitazioni… Non so neanche se la vittoria sia nel fatto di essere citato da me. Se è così, si accontentano davvero di molto molto poco”. Cosìannuncia il vincitore della Tombola Social di Propaganda Live al termine dell’edizione delle 20 di lunedì 4 gennaio 2021. La citazione delda parte del direttore ...