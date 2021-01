Sampdoria-Inter, Ranieri: “Match bello e difficile, giocheremo per vincere. Quagliarella-Juventus? Rispondo così” (Di martedì 5 gennaio 2021) Vigilia di conferenza pre Match per il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri.Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato alla vigilia del Match di "Marassi" contro l'Inter, in programma mercoledì alle ore 15. Voci di mercato che si susseguono per il tecnico romano dei blucerchiati, che inizia a far fronte ai rumors che danno il bomber doriano, Fabio Quagliarella, sul taccuino della dirigenza dalla Juventus, alla ricerca di un uomo di attacco di esperienza. E chi meglio del trentasettenne di Castellammare di Stabia, che la maglia bianconera della "Vecchia Signora", l'ha già vestita per quattro stagioni, dal 2010 al 2014.Di seguito le parole del tecnico doriano.CON L'Inter PER vincere IL ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Vigilia di conferenza preper il tecnico blucerchiato, Claudio.Il tecnico della, Claudio, ha parlato alla vigilia deldi "Marassi" contro l', in programma mercoledì alle ore 15. Voci di mercato che si susseguono per il tecnico romano dei blucerchiati, che inizia a far fronte ai rumors che danno il bomber doriano, Fabio, sul taccuino della dirigenza dalla, alla ricerca di un uomo di attacco di esperienza. E chi meglio del trentasettenne di Castellammare di Stabia, che la maglia bianconera della "Vecchia Signora", l'ha già vestita per quattro stagioni, dal 2010 al 2014.Di seguito le parole del tecnico doriano.CON L'PERIL ...

