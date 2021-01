Sampdoria Inter, i convocati di Ranieri: poker di assenti (Di martedì 5 gennaio 2021) La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Inter: quattro assenti per il tecnico Ranieri La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro l’Inter. assenti lo squalificato Albin Ekdal e gli infortunati Manolo Gabbiadini, Alex Ferrari e Nik Prelec, Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro l’: quattroper il tecnicoLaha diramato la lista deiper il match di Serie A contro l’lo squalificato Albin Ekdal e gli infortunati Manolo Gabbiadini, Alex Ferrari e Nik Prelec, Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

