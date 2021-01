Report, la mafia voleva uccidere il conduttore Sigfrido Ranucci (Di martedì 5 gennaio 2021) Rivelazione choc nella puntata di Report in onda il 4 gennaio su Rai 3. La mafia voleva uccidere il conduttore del programma, Sigfrido Ranucci. Come testimonia una clip della puntata pubblicata dal profilo Twitter di ‘Report’, Francesco Pennino confessa allo stesso giornalista che i Madonia volevano uccidere il giornalista nel 2010, dopo la pubblicazione del libro ‘Il Patto’, scritto a quattro mani proprio da Ranucci e da Nicola Biondo. Minacce di morte a Sigfrido Ranucci La decisione, secondo quanto rivela Pennino che in quel periodo si trovava in carcere e aveva incontrato alcuni esponenti della famiglia Madonia, non fu messa in atto perché stoppata da Matteo Messina ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 5 gennaio 2021) Rivelazione choc nella puntata diin onda il 4 gennaio su Rai 3. Laildel programma,. Come testimonia una clip della puntata pubblicata dal profilo Twitter di ‘’, Francesco Pennino confessa allo stesso giornalista che i Madonianoil giornalista nel 2010, dopo la pubblicazione del libro ‘Il Patto’, scritto a quattro mani proprio dae da Nicola Biondo. Minacce di morte aLa decisione, secondo quanto rivela Pennino che in quel periodo si trovava in carcere e aveva incontrato alcuni esponenti della famiglia Madonia, non fu messa in atto perché stoppata da Matteo Messina ...

