Petto di pollo alla pizzaiola (Di martedì 5 gennaio 2021) Se cercate una ricetta originale, leggera e gustosa questa di fa proprio al caso vostro. Una ricetta veramente facile e veloce da preparare, ma ricca di sapore e appetitosa, un modo originale per preparare un piatto unico per ogni occasione, soprattutto per accontentare i più piccoli. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 8 fettine di Petto di pollo (circa 700 g) 400 g di pomodorini 300 g di provola affumicata 50 g di parmigiano reggiano grattugiato Pangrattato q.b. 3 uova 1 spicchio d'aglio Sale fino q.b. Olio evo q.b. Pepe nero macinato q.b. Iniziamo la preparazione del tagliando a cubetti la scamorza e mettendola a sgocciolare l'eccesso di latte e di acqua. Nel frattempo prendete un tagliere e battete su entrambi i lati le fettine di Petto di pollo con il ...

