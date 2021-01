Ionita | «In caso di gol al Cagliari non esulterò Benevento? Siamo uniti e affamati»

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’ex centrocampista del, ora in forze al, Arturha rilasciato un’intervista sulla gara di domani alla Sardegna Arena Arturha parlato della sfida contro il. Queste le parole del centrocampista del. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ADA EX – «Indi gol alnon. In rossoblù ho vissuto quattro anni, ma non penso a queste cose. Sto preparando questo incontro come tutti gli altri». IL GRUPPO– «un gruppo unito e affiatato. Inizialmente ci sono state delle difficoltà che abbiamo risolto attraverso il lavoro. Dobbiamo migliorare ancora, limitando gli errori visti anche ...

Cagliari_1920 : Ionita: «In caso di gol al Cagliari non esulterò» -

Ultime Notizie dalla rete : Ionita caso

Forse oggi Eusebio Di Francesco avrebbe pagato per avere a disposizione Artur Ionita, oggi in forza al Benevento ... sto preparando la gara per il Benevento e faremo di tutto per portare a casa i tre ...i rossoblù si imposero 2-1 sui campani con le reti di Faragò e Pavoletti per i padroni di casa, e di Iemmello per gli ospiti. Marco Sau, Artur Ionita e Alessandro Deiola sono i tre ex della partita, ...