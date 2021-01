In Spagna – Nuova fiamma per Courtois, è Mayka Rivera. Ma lei smentisce: “Tutto falso” (Di martedì 5 gennaio 2021) Thibaut Courtois non fa parlare di sè solo per le prestazioni in campo. Il portiere del Real Madrid, infatti, è finito spesso su tabloid o riviste di gossip per alcune sue relazioni. Secondo quanto riportato da Marca, il belga avrebbe una relazione con Mayka Rivera, modella e partecipante al reality show Temptation Island in Spagna. La modella, però, ha subito smentito su Instagram: "Tutti i rumors sulla storia con Courtois sono falsi. Farò un annuncio ufficiale sul mio canale MTMad e sarà la prima e l'ultima volta che ne parlerò".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPvem7BpS1/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGri8BChJE2/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHXtGOKhw-L/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 5 gennaio 2021) Thibautnon fa parlare di sè solo per le prestazioni in campo. Il portiere del Real Madrid, infatti, è finito spesso su tabloid o riviste di gossip per alcune sue relazioni. Secondo quanto riportato da Marca, il belga avrebbe una relazione con, modella e partecipante al reality show Temptation Island in. La modella, però, ha subito smentito su Instagram: "Tutti i rumors sulla storia consono falsi. Farò un annuncio ufficiale sul mio canale MTMad e sarà la prima e l'ultima volta che ne parlerò".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGPvem7BpS1/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGri8BChJE2/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHXtGOKhw-L/" Golssip.

LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Italia, Francia e Spagna sono state interessate da importanti nevicate in questi primi giorni del 2021. Ecco una selezione… - JolietJackBlues : @MPenikas @francotaratufo2 @Piero351516325 @AndrexMarlow @Gio2020Gio @isadoralarosa @ApriGli_Occhi @m_spagna… - infoitsport : Calciomercato Inter, dalla Spagna | Nuova pretendente di Eriksen - meteoredit : Italia, Francia e Spagna sono state interessate da importanti nevicate in questi primi giorni del 2021. Ecco una se… - TommasoMont : Forse anche in #Italia è auspicabile un'evoluzione stile #Usa e #Spagna: una nuova forza che sostituisca i vecchi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Nuova In Spagna – Nuova fiamma per Courtois, è Mayka Rivera. Ma lei smentisce: “Tutto falso” Golssip In Spagna – Nuova fiamma per Courtois, è Mayka Rivera. Ma lei smentisce: “Tutto falso”

Thibaut Courtois non fa parlare di sè solo per le prestazioni in campo. Il portiere del Real Madrid, infatti, è finito spesso su tabloid o riviste di gossip per alcune sue relazioni. Secondo quanto ri ...

Anticipazioni spagnole Una Vita, new entry da Il Segreto: rivoluzione cast

Direttamente da Puente Viejo due attori sono pronti a entrare nella trama di Acacias 38; intanto, fa il suo ingresso anche un altro interprete conosciuto nella serie tv Medical Center ...

Thibaut Courtois non fa parlare di sè solo per le prestazioni in campo. Il portiere del Real Madrid, infatti, è finito spesso su tabloid o riviste di gossip per alcune sue relazioni. Secondo quanto ri ...Direttamente da Puente Viejo due attori sono pronti a entrare nella trama di Acacias 38; intanto, fa il suo ingresso anche un altro interprete conosciuto nella serie tv Medical Center ...