Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato e diretta: Dayane Mello tra i nominati (Di martedì 5 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 2020 diretta ed Eliminato oggi 4 gennaio: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti insieme a Dayane Mello. A rischio eliminazione Mario Ermito e Andrea Zenga... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021)Vipedoggi 4 gennaio: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi protagonisti insieme a. A rischio eliminazione Mario Ermito e Andrea Zenga...

Advertising

matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - GrandeFratello : Giacomo ha un rapporto 'irrisolto' coi suoi genitori... un rapporto fatto di silenzi e conflitti. Grande Fratello l… - RaiNews : Il fratello: 'Mi manchi Brother, manca la tua voce, la tua lezione di vita...anche se lontani, ma trasmettevi tutto… - riccardochic : il grande fratello che manda al televoto tutta la casa per non far scontrare mario con dayane?? #GFVIP - pleasebbmine : RT @RobertaFbr: Se solo potessimo avere la classica domanda del VERO grande fratello “CHI VUOI ELIMINARE?” sarebbe tutto più bello. #tzv… -