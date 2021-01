Genoa | il ds Marroccu traccia la via | “Rinforzi mirati Schone ha chiesto di essere ceduto”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il direttore sportivo delFrancescoha parlato nel corso di una video intervista pubblicata sui canali ufficiali del club a proposito della situazione del Grifone relativamente anche al mercato di gennaio appena comunciato."Insieme a mister Ballardini cercheremo di ottimizzare una rosa numerosa, fatta di 36 unità. Cercheremo di fare acquisti", ha spiegato. "Non ci sarà un numero elevato di trasferimenti e cercheremo di colmare le eventuali lacune". "Penso sarà un mercato diverso anche se con l'allenatore abbiamo iniziato un discorso dinità. Il mister in pochissimo tempo si è inserito e ha capito i giocatori. Se riusciremo a trovare ex rossoblù sarà tanto di guadagnato ma non punteremo solo su questo".Sulle possibili acquisizioni e/o cessioni: "Vavro? C'è una ...