Fiorentina-Milan in tv | data | orario e diretta streaming andata Supercoppa femminile 2020 2021

(Di martedì 5 gennaio 2021) La, l’e latv di, match valevole per la semifinale di andelladi calcio. Le rossonere di Maurizio Ganz sono reduci da un percorso quasi netto in campionato con un sola sconfitta contro la Juventus, mentre le viola, quinte in classifica, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque uscite. La gara andrà in scena nella giornata di mercoledì 5 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport;su SkyGo. SportFace.

