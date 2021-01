Dani Ceballos ha le idee chiare | “Vincere con l’Arsenal e tornare al Real Madrid E a fine carriera ancora il Betis…”

(Di martedì 5 gennaio 2021)ha leriguardo al proprio futuro. Il calciatore spagnolo ha parlato a El Larguero di Cadena SER relativamente alle proprie ambizioni di successo sia in maglia Arsenal, suo attuale club, sia con la camiseta blanca del, proprietaria del cartellino."Ho firmato un contratto lungo col, mi restano due anni e mezzo", ha precisato. "Il mio obiettivo ècon la maglia dell'Arsenal ma allo stesso tempo mi piacerebbe, come ho sempre detto,a vestire la maglia del". Esulladella sua: "Se mi piacerebbe ...

