Dall’ospedale la notizia più attesa per Gerry Scotti | che gioia per il conduttore!

Meravigliosa notizia per Gerry Scotti. Il popolare conduttore televisivo è diventato nonno per la prima volta. La notizia è stata appena annunciata direttamente dall'ospedale. Fiocco rosa in casa Scotti È una femminuccia la figlia del primogenito di Gerry Scotti. Il conduttore aveva già annunciato nei mesi scorsi il lieto evento, facendo presente in televisione il sesso della bambina. Qualche ora fa, il lieto evento. Oltre al nonno, festeggiano il papà Edoardo e la mamma Ginevra. Un nome omaggio È stato reso noto anche il nome della bambina. La nipotina di Gerry Scotti si chiama Virginia. I fan più attenti già avranno capito: si tratta di un omaggio al nonno. Il vero nome dello zio ...

