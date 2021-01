Crisi di governo, ultimatum di Renzi a Conte: “È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti” (Di martedì 5 gennaio 2021) L’anno nuovo non sembra ancora portare con sé aria di pace all’interno di Palazzo Chigi. Una Crisi di governo sembra avvicinarsi, con Matteo Renzi che accelera e dà un ultimatum a Conte: “Si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità col Mes per comprare i vaccini e portarli non solo negli ospizi ma anche nelle scuole“. Crisi di governo, Renzi contro Conte Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha rilanciato sull’utilizzo dei fondi del Mes. “L’Europa ci dà tanti soldi, possiamo spenderli bene o continuare con le mance? È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti”, così ha ribattuto al Tg5. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) L’anno nuovo non sembra ancora portare con sé aria di pace all’interno di Palazzo Chigi. Unadisembra avvicinarsi, con Matteoche accelera e dà un: “Si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità col Mes per comprare i vaccini e portarli non solo negli ospizi ma anche nelle scuole“.dicontroIl leader di Italia Viva Matteoha rilanciato sull’utilizzo dei fondi del Mes. “L’Europa ci dà tanti soldi, possiamo spenderli bene o continuare con le mance? Èdiai”, così ha ribattuto al Tg5. Nel ...

Advertising

FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo a @maxromeoMB Governo paralizzato, economia in ginocchio, l’ip… - riccardomonet : Conte e Trump non se ne vogliono andare, ma sono destinati alla spazzatura della storia - FelicedeSanctis : RT @GiovaValentini: Nell’America di Donald Trump l’epidemia dilaga. La Gran Bretagna di Boris Johnson annuncia un nuovo lockdown nei prossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi, tutti gli scenari aperti per il governo e la legislatura Avvenire "L'altra metà della mia anima": così le vedove del Covid si uniscono nel lutto

Negli Stati Uniti sono morti di coronavirus più uomini che donne. Alcune di loro si sono rivolte a gruppi di supporto su Facebook ...

Riapertura della scuola: elementari e medie in classe il 7 gennaio, le superiori l'11

Le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio . Le scuole superiori riapriranno al 50% lunedì 11 gennaio . Queste le decisione di ...

Negli Stati Uniti sono morti di coronavirus più uomini che donne. Alcune di loro si sono rivolte a gruppi di supporto su Facebook ...Le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio . Le scuole superiori riapriranno al 50% lunedì 11 gennaio . Queste le decisione di ...