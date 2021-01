Classifica Tour de Ski 2021 femminile: Diggins allunga su Brennan, Anna Comarella 20ma (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto scattare la seconda tappa del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco: si è disputata la quarta gara della manifestazione, la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli. Dopo la prova odierna Nella Classifica del Tour de Ski la statunitense Jessie Diggins rafforza il primato, portando il margine sulla connazionale Rosie Brennan a 20?, mentre tutte le altre avversarie sono oltre il minuto, con la svedese Frida Karlsson terza a 1’02”. Così le azzurre: Anna Comarella 20ma a 4’09”, Lucia Scardoni 27ma a 5’33”, Francesca Franchi 29ma a 5’42”, Ilaria Debertolis, 40ma a 7’36”, Martina Di Centa, 41ma a 7’45”, Elisa Brocard, 45ma a ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto scattare la seconda tappa delde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-, in Italia, a Dobbiaco: si è disputata la quarta gara della manifestazione, la 10 kmin tecnica libera con partenze ad intervalli. Dopo la prova odierna Nelladelde Ski la statunitense Jessierafforza il primato, portando il margine sulla connazionale Rosiea 20?, mentre tutte le altre avversarie sono oltre il minuto, con la svedese Frida Karlsson terza a 1’02”. Così le azzurre:a 4’09”, Lucia Scardoni 27ma a 5’33”, Francesca Franchi 29ma a 5’42”, Ilaria Debertolis, 40ma a 7’36”, Martina Di Centa, 41ma a 7’45”, Elisa Brocard, 45ma a ...

