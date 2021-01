Blitz della Polizia Locale a San Basilio: sequestrata vasta area abusiva, indagini in corso (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ stata posta sotto sequestro, nel cuore del quartiere di San Basilio, un’area di circa 600 metri quadri occupata illecitamente. Il sequestro è avvenuto questa mattina quando, lì nella zona, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Reparto Tutela Patrimonio. L’operazione Nel corso dell’operazione una donna italiana di 59 anni è stata identificata e denunciata per occupazione abusiva di area pubblica. All’interno del sito, adibito a circolo bocciofilo – ormai fatiscente – presenti alcune costruzioni su cui sono in corso una serie di accertamenti per illeciti in materia urbanistica. Tuttora in atto anche ulteriori verifiche su presunte irregolarità amministrative e su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ stata posta sotto sequestro, nel cuore del quartiere di San, un’di circa 600 metri quadri occupata illecitamente. Il sequestro è avvenuto questa mattina quando, lì nella zona, sono intervenuti gli agentidel Gruppo Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Reparto Tutela Patrimonio. L’operazione Neldell’operazione una donna italiana di 59 anni è stata identificata e denunciata per occupazionedipubblica. All’interno del sito, adibito a circolo bocciofilo – ormai fatiscente – presenti alcune costruzioni su cui sono inuna serie di accertamenti per illeciti in materia urbanistica. Tuttora in atto anche ulteriori verifiche su presunte irregolarità amministrative e su ...

