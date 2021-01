81enne spara al marito e lo uccide: dramma a Forlì (Di martedì 5 gennaio 2021) dramma familiare a Forlì, dove attorno a mezzogiorno di oggi un’anziana donna avrebbe impugnato una pistola e sparato al marito di 84 anni. L’uomo, a seguito delle ferite, è morto in ospedale: la moglie invece avrebbe rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti e potrebbe essere affidata ad una struttura. 81enne spara al marito e lo uccide Secondo quanto riportano le fonti, dietro la tragedia c’è la mano di una 81enne, Bianca Maria Albonetti. Attorno alle 12.30, i vicini di casa dell’anziana coppia hanno chiamato i soccorsi, allertati da un colpo di pistola e le grida della donna. Intervenuti, gli agenti hanno trovato il corpo di un 84enne ex vigile urbano, Mauro Mazzotti colpito alla schiena da un colpo di pistola. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021)familiare a, dove attorno a mezzogiorno di oggi un’anziana donna avrebbe impugnato una pistola eto aldi 84 anni. L’uomo, a seguito delle ferite, è morto in ospedale: la moglie invece avrebbe rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti e potrebbe essere affidata ad una struttura.ale loSecondo quanto riportano le fonti, dietro la tragedia c’è la mano di una, Bianca Maria Albonetti. Attorno alle 12.30, i vicini di casa dell’anziana coppia hanno chiamato i soccorsi, allertati da un colpo di pistola e le grida della donna. Intervenuti, gli agenti hanno trovato il corpo di un 84enne ex vigile urbano, Mauro Mazzotti colpito alla schiena da un colpo di pistola. ...

