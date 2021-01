Traffico Roma del 04-01-2021 ore 08:00 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sull’Aurelia all’altezza del Raccordo Anulare ci sono coda a partire dallo svincolo Casal Lumbroso in direzione del centro cita un altro incidente segnalato dalla polizia locale a Primavalle lungo via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili di San Gil contenuti raccomando Naturalmente le dovute attenzioni sulle strade cittadine non si registrano grossi impedimenti il Traffico indicato nel complesso regolare seppur in aumento nessuna segnalazione per ora sul Raccordo Anulare nei sulle altre autostrade hai poco in giro come ogni caso le dovute attenzioni per il maltempo che continua ad interessare tutto l’internet capitolino con piogge anche di forte intensità alcune strade cittadine presentano tratti parzialmente allagati Dunque massima prudenza trasporto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente sull’Aurelia all’altezza del Raccordo Anulare ci sono coda a partire dallo svincolo Casal Lumbroso in direzione del centro cita un altro incidente segnalato dalla polizia locale a Primavalle lungo via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili di San Gil contenuti raccomando Naturalmente le dovute attenzioni sulle strade cittadine non si registrano grossi impedimenti ilindicato nel complesso regolare seppur in aumento nessuna segnalazione per ora sul Raccordo Anulare nei sulle altre autostrade hai poco in giro come ogni caso le dovute attenzioni per il maltempo che continua ad interessare tutto l’internet capitolino con piogge anche di forte intensità alcune strade cittadine presentano tratti parzialmente allagati Dunque massima prudenza trasporto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-01-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Guasto elettrico alla linea ferroviaria Pescara – Roma, treni ancora bloccati e pendolari fermi

Carsoli. Treno fermo con 15 persone a bordo, poi bus sostitutivi e convogli cancellati. Vanno avanti da ieri i disservizi sulla linea ferroviaria Pescara – Roma. Alle 17.54 il traffico, già interrotto ...

Maltempo, continua l’allerta sul Lazio: tra neve ai Castelli, mareggiate sul litorale

Neve alta a Rocca di Papa e Monte Livata. A Roma città centinaia di interventi. A Ostia le onde alte hanno distrutto cabine e stabilimenti Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerta gia ...

