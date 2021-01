Steam raggiunge i 25 milioni di utenti simultaneamente

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Persono state delle vacanze fantastiche a differenza di quelle di molti di noi bloccati in casa dalla pandemia. Il software dedicato ai videogiocatori ha infatti segnare un nuovo record durante la scorsa settimana: ha raggiunto la bellezza di 25diin simultanea in un solo fine settimana. Numeri da capogiro! Durante le vacanze natalizie glisi sono sempre avvicinati ai 25senza però maire la fatidica cifra. Finalmente ieri però, nella mattinata, il traguardo è stato raggiunto e battuto. Oggi i 25sono stati ancora superatindo la cifra record di 25,418,674 raggiunti nella mattinata di oggi. I giochi che più hanno contribuito a questo record della piattaforma sono stati CS:GO, Dota ...

