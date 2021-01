Parma, problemi per Liverani: accertamenti per Kucka, Iacoponi e Osorio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Parma deve fare i conti con un periodo nero anche per quanto riguarda la condizione fisica dei suoi calciatori: ecco il report della società Il Parma deve fare i conti con un periodo nero: ecco il comunicato della società sugli infortunati. «Giuseppe Pezzella ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka, Simone Iacoponi e Yordan Osorio sosterranno, nelle prossime ore, accertamenti per valutare problematiche muscolari incorse durante la gara di ieri contro il Torino. Gervinho è rientrato in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha proseguito il programma di lavoro personalizzato. Lavoro differenziato per Alberto Grassi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildeve fare i conti con un periodo nero anche per quanto riguarda la condizione fisica dei suoi calciatori: ecco il report della società Ildeve fare i conti con un periodo nero: ecco il comunicato della società sugli infortunati. «Giuseppe Pezzella ha lavorato con i compagni. Juraj, Simonee Yordansosterranno, nelle prossime ore,per valutare problematiche muscolari incorse durante la gara di ieri contro il Torino. Gervinho è rientrato in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha proseguito il programma di lavoro personalizzato. Lavoro differenziato per Alberto Grassi». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : Parma problemi per Liverani: accertamenti per Kucka Iacoponi e Osorio - #Parma #problemi #Liverani: - sportface2016 : #Parma, #Liverani perde #Kucka, #Iacoponi e #Osorio: domani gli accertamenti per i problemi muscolari rimediati con… - NiccoPasta : Piove sul bagnato in casa Parma: problemi muscolari dopo la partita di ieri contro il Torino per Osorio, Iacoponi e… - davide_adami : .@VodafoneIT ieri mattina il segnale internet di casa è scomparso, è tornato per un’ora oggi pomeriggio e ora di nu… - prinzheugen : @Lyanco @TorinoFC_1906 90% di passaggi sbagliati,in paio di palloni persi che se si affrontava una squadra poco più… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma problemi Parma, problemi per Liverani: accertamenti per Kucka, Iacoponi e Osorio Calcio News 24 Parma: recupera Pezzella, ma tre a rischio

Il terzino napoletano teoricamente disponibile mercoledì contro l’Atalanta, ma tra difesa e trequarti potrebbero esserci assenze pesantissime La buona nuova, per il Parma, è il rientro in gruppo di Gi ...

Parma, problemi per Liverani: accertamenti per Kucka, Iacoponi e Osorio

Il Parma deve fare i conti con un periodo nero anche per quanto riguarda la condizione fisica dei suoi calciatori: ecco il report della società ...

Il terzino napoletano teoricamente disponibile mercoledì contro l’Atalanta, ma tra difesa e trequarti potrebbero esserci assenze pesantissime La buona nuova, per il Parma, è il rientro in gruppo di Gi ...Il Parma deve fare i conti con un periodo nero anche per quanto riguarda la condizione fisica dei suoi calciatori: ecco il report della società ...