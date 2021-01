Paolo Fox "linciato" a Domenica In, lui si infuria/ "Mi volete bruciare sul rogo?" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paolo Fox travolto dalle critiche per il suo oroscopo risponde in diretta a Domenica In, ecco le sue parole e cosa ha sottolineato sul periodo in questione. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021)Fox travolto dalle critiche per il suo oroscopo risponde in diretta aIn, ecco le sue parole e cosa ha sottolineato sul periodo in questione.

Advertising

matteograndi : Benvenuti nel Paese in cui la gente crede a Paolo Fox, a Padre Pio, agli attori di Forum, ma poi è scettica di fronte al vaccino. - insopportabile : PAOLO FOX, STAI ATTENTO A QUELLO CHE DICI. - tusciaweb : Paolo Fox si scusa per l’oroscopo 2020: “Del Covid chiedete ai virologi, non agli astrologi” Roma - Paolo Fox si… - namu_malatesta : RT @GiuseppeSarao: Volevo dire una cosa a Paolo Fox: FATTI I FATTI TUOI! - giornalettismo : #PaoloFox a #DomenicaIn ha dovuto specificare che un #astrologo non è un #virologo e che l'#Oroscopo non avrebbe po… -