Napoli, vandali devastano con petardi i vetri di un asilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa di un’esplosione provocata da ignoti con l’utilizzo di avanzi dei “botti” di Capodanno sono state letteralmente messe a soqquadro le vetrate della scuola dell’infanzia Baccini-Mazzini, nel parco cittadino dei Ventaglieri a Napoli. A denunciare l’accaduto è stato il presidente della Municipalità II di Napoli, Francesco Chirico, che insieme alla dirigente scolastica, Donatella Delle Vedove, ha effettuato un sopralluogo per avviare quanto prima i lavori di ripristino. ”La dinamica di quanto accaduto – ha spiegato il presidente Chirico all’Ansa – è abbastanza chiaro. Davanti alle decine di vetrate rotte, che illuminano bagni ed aule destinate ai piccoli dell’asilo, abbiamo trovato due bidoni della spazzatura completamente distrutti utilizzati presumibilmente come cassa di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa di un’esplosione provocata da ignoti con l’utilizzo di avanzi dei “botti” di Capodanno sono state letteralmente messe a soqquadro le vetrate della scuola dell’infanzia Baccini-Mazzini, nel parco cittadino dei Ventaglieri a. A denunciare l’accaduto è stato il presidente della Municipalità II di, Francesco Chirico, che insieme alla dirigente scolastica, Donatella Delle Vedove, ha effettuato un sopralluogo per avviare quanto prima i lavori di ripristino. ”La dinamica di quanto accaduto – ha spiegato il presidente Chirico all’Ansa – è abbastanza chiaro. Davanti alle decine di vetrate rotte, che illuminano bagni ed aule destinate ai piccoli dell’, abbiamo trovato due bidoni della spazzatura completamente distrutti utilizzati presumibilmente come cassa di ...

