Napoli-Spezia | arbitra Mariani Al Var Banti

Sono ufficiali le designazioni per il prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 6 gennaio. Per Napoli-Spezia (ore 18 allo Stadio Maradona) è stato designato l'arbitro Mariani. Ad aiutarlo, in campo, ci saranno Bresmes e Margani. Quarto uomo: Ghersini. Al Var ci sarà Banti. Avar Del Giovane. Napoli-Spezia Mariani BRESMES-MARGANI IV: GHERSINI VAR: Banti AVAR: DEL GIOVANE Per quanto riguarda le altre partite, Atalanta-Parma (ore 15) sarà diretta da Sacchi (Var Guida), Crotone-Roma (ore 15) toccherà invece a Piccinini (Var Pairetto). Lazio-Fiorentina (ore 15) è assegnata a Abisso, con al Var Manganiello. A dirigere la partita serale Milan-Juventus sarà Irrati (Var Orsato). Sampdoria-Inter tocca a Valeri, con, al Var, Massa.

