Meteo Epifania, freddo e neve: le previsioni aggiornate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Meteo Epifania all’insegna del maltempo in Italia. Dopo una breve pausa, almeno al centro-nord, per la prima festività del 2021 torneranno freddo e neve su gran parte d’Italia. Secondo le ultime previsioni Meteo, infatti, nei prossimi giorni il nostro paese sarà visitato da più vortici freddi, causati da una depressione che si è formata sul Mediterraneo. Meteo Epifania, come sta evolvendo la situazione del tempo Secondo 3bMeteo.com, uno dei principali portali Meteo italiani, la circolazione depressionaria che si è attivata sul Mediterraneo rimarrà attiva fino all’Epifania e forse anche oltre. Questa situazione condizionerà anche il tempo in Italia, dove “l’instabilità proseguirà anche oltre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)all’insegna del maltempo in Italia. Dopo una breve pausa, almeno al centro-nord, per la prima festività del 2021 tornerannosu gran parte d’Italia. Secondo le ultime, infatti, nei prossimi giorni il nostro paese sarà visitato da più vortici freddi, causati da una depressione che si è formata sul Mediterraneo., come sta evolvendo la situazione del tempo Secondo 3b.com, uno dei principali portaliitaliani, la circolazione depressionaria che si è attivata sul Mediterraneo rimarrà attiva fino all’e forse anche oltre. Questa situazione condizionerà anche il tempo in Italia, dove “l’instabilità proseguirà anche oltre ...

