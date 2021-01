LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Carlos Sainz e Stephane Peterhansel si sfidano tra le auto, Toby Price guida il gruppo delle moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo le emozioni di ieri, la carovana della 43^ edizione della Dakar si appresta per la seconda fatica in programma. L’itinerario odierno inizierà da Bisha e si concluderà dopo 457 chilometri cronometrati a Wadi Ad-Dawasir. Dopo i sentieri rocciosi di ieri tutto è pronto per una nuova sfida tra le dune del deserto dell’Arabia Saudita. Tra le moto l’uomo da battere è l’australiano Toby Price (Red Bull KTM). Quest’ultimo si è imposto nella frazione di ieri davanti all’argentino Kevin Benavides (Honda) ed è pronto a confermarsi nelle vaste aree sabbiose che tra poche ore affronteranno i protagonisti. Il francese Stephane Peterhansel e lo spagnolo Carlos Sainz si ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADopo le emozioni di ieri, la carovana della 43^ edizione dellasi appresta per lafatica in programma. L’itinerario odierno inizierà da Bisha e si concluderà dopo 457 chilometri cronometrati a Wadi Ad-Dawasir. Dopo i sentieri rocciosi di ieri tutto è pronto per una nuova sfida tra le dune del deserto dell’Arabia Saudita. Tra lel’uomo da battere è l’australiano(Red Bull KTM). Quest’ultimo si è imposto nella frazione di ieri davanti all’argentino Kevin Benavides (Honda) ed è pronto a confermarsi nelle vaste aree sabbiose che tra poche ore affronteranno i protagonisti. Il francesee lo spagnolosi ...

