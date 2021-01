L’estradizione di Assange negata seppure i presunti reati «non siano protetti dal diritto di stampa» (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’estradizione di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, è stata negata dalla Gran Bretagna. A mettere la firma su questa sentenza è stata la giudice britannica Vanessa Baraister che ha respinto le richieste di Washington di poter avere Assange nel proprio territorio così da rispondere alla accusa di spionaggio e pirateria per aver contribuito alla diffusione di file riservati americani. File che, tra le altre cose, riguardavano crimini di guerra commessi in Iraq e Afghanistan. Oltre a questo, la giudice ha anche ordinato la scarcerazione del giornalista, programmatore e attivista australiano. LEGGI ANCHE >>> Per Gianni Riotta Assange e Wikileaks sono «spionaggio e intelligence» Per la giudice britannica «il fondatore di WikiLeaks a rischio suicidio» Questa la ragione del rifiuto di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021)di Julian, fondatore di WikiLeaks, è statadalla Gran Bretagna. A mettere la firma su questa sentenza è stata la giudice britannica Vanessa Baraister che ha respinto le richieste di Washington di poter averenel proprio territorio così da rispondere alla accusa di spionaggio e pirateria per aver contribuito alla diffusione di file riservati americani. File che, tra le altre cose, riguardavano crimini di guerra commessi in Iraq e Afghanistan. Oltre a questo, la giudice ha anche ordinato la scarcerazione del giornalista, programmatore e attivista australiano. LEGGI ANCHE >>> Per Gianni Riottae Wikileaks sono «spionaggio e intelligence» Per la giudice britannica «il fondatore di WikiLeaks a rischio suicidio» Questa la ragione del rifiuto di ...

