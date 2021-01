Julian Assange non verrà estradato negli Stati Uniti (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Peter Macdiarmid/Getty Images)Julian Assange non può essere estradato negli Stati Uniti per rispondere alle accuse di spionaggio e di pirateria informatica nei confronti del governo nordamericano: così ha deciso la giudice distrettuale britannica Vanessa Baraitser presso la Central Criminal Court (anche nota come Old Bailey) di Londra. È previsto un appello da parte degli Usa contro la sentenza, che arriva dopo settimane di udienze e una lunga campagna dei sostenitori di Assange, che ha definito le accuse statunitensi mosse contro di lui come un attacco alla libertà di stampa. La giudice Baraitser ha sostenuto che il 49enne avrebbe verosimilmente passato la sua prigionia americana in isolamento in un carcere di massima sicurezza, e le procedure descritte dalle ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Peter Macdiarmid/Getty Images)non può essereper rispondere alle accuse di spionaggio e di pirateria informatica nei confronti del governo nordamericano: così ha deciso la giudice distrettuale britannica Vanessa Baraitser presso la Central Criminal Court (anche nota come Old Bailey) di Londra. È previsto un appello da parte degli Usa contro la sentenza, che arriva dopo settimane di udienze e una lunga campagna dei sostenitori di, che ha definito le accuse statunitensi mosse contro di lui come un attacco alla libertà di stampa. La giudice Baraitser ha sostenuto che il 49enne avrebbe verosimilmente passato la sua prigionia americana in isolamento in un carcere di massima sicurezza, e le procedure descritte dalle ...

amnestyitalia : Imminente decisione per l'estradizione di Julian Assange. Julian Assange è sotto processo per il suo lavoro di gior… - amnestyitalia : ??ULTIM'ORA L'estradizione di Julian #Assange è stata rifiutata! - valigiablu : Julian Assange non potrà essere estradato negli Stati Uniti per le accuse di di spionaggio e pirateria informatica.… - ChiranAngelgela : RT @LauraAluisi: La prima buona notizia del 2021: l'estradizione verso gli USA per Assange e' stata RESPINTA per motivi umanitari! https://… - siobanvict : RT @LaStampa: Londra, giudice respinge la richiesta Usa di estradizione per Julian Assange -