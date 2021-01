Janet De Nardis | intervista alla conduttrice de “Il Boss Delle Pizze”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Da lunedì 28 dicembre 2020 è cominciata la terza edizione della trasmissione televisiva “Il”, condotta da un’elegante e talentuosaDe. Si tratta di un cooking show appassionante e coinvolgente, in onda su Alice Tv (Alma Tv canale 65 del digitale terrestre), nel quale, durante le 30 puntate, verrà presentata una selezione di pizzaioli che porterà,fine, a un unico vincitore destinato a diventare il Campione del Mondo di Pizza, protagonista indiscussa e patrimonio dell’UNESCO, in cui viene riconosciuta la vera arte del pizzaiuolo napoletano. In ogni puntata, si sfideranno due pizzaioli in due prove molto interessanti: Cavallo di Battaglia e la Pizza del, sotto l’occhio vigile di Luciano Carciotto, il migliore e pluripremiato ...