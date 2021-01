Il tempo dei costruttori | i popolari e la scintilla del futuro La riflessione di Chiapello

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 3 gennaio 1892 nasceva J.R.R. Tolkien e di fronte alla evidente crisi politica italiana di queste settimane, vengono in mente, per provare a fare un’analisi dell’attualità, le parole della poesia di Bilbo Baggins su Aragon contenuta nella sua saga del “Signore degli Anelli”: “Non tutto quel ch’è oro brilla, /né gli erranti sono perduti; /il vecchio ch’è forte non s’aggrinza, /le radici profonde non gelano. /Dalle ceneri rinascerà un fuoco, / l’ombra sprigionerà una…”. Al di là delle speranze di singoli leaders o di mantenere la posizione ad oltranza – la presidenza del consiglio o la mera e/o fittizia unità di partiti e movimenti – o di conquistarne delle nuove – la segreteria generale della Nato? – o incamerare quanto i sondaggi sembrano attribuire – parte dell’opposizione – appare più interessante un ragionamento di sistema, ossia di strategia piuttosto ...