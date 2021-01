Elena Sofia Ricci, lo stravolgimento di Azzurra. Che Dio ci aiuti 7? Possibile (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti sta tornando sui nostri schermi a partire da giovedì 7 gennaio su Rai Uno. In questa nuova stagione vedremo un cambiamento epocale che riguarda il personaggio di Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi che vestirà i panni da novizia. Una vera e propria rivoluzione per la serie di grande successo Rai L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che Dio cista tornando sui nostri schermi a partire da giovedì 7 gennaio su Rai Uno. In questa nuova stagione vedremo un cambiamento epocale che riguarda il personaggio diLeonardi, interpretata da Francesca Chillemi che vestirà i panni da novizia. Una vera e propria rivoluzione per la serie di grande successo Rai L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Raiofficialnews : #CheDioCiAiuti6, da giovedì #7gennaio in prima visione su @RaiUno e @RaiPlay, con Elena Sofia Ricci.… - rubio_elena : RT @DRosmello: Primo PALO della giornata. C: 'ma perché non dormite insieme? Dormi con Dayane. R: 'aiuto' *se ne va* D: 'io amo dormire so… - Paoletta_F : #CheDioCiAiuti6 @CheDioCiAiuti6 @ElenaSofiaOf: 'Non riesco a liberarmi di Suor Angela' - zazoomblog : Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci racconta il ritorno di Suor Angela - #aiuti #Elena #Sofia #Ricci #racconta - luiger_ : lo sappiamo benissimo elena sofia, alla garbatella piangiamo ancora lacrime amare -