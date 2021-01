Dieta, le tisane che aiutano a digerire e danno benessere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cosa c’è di più bello del sorseggiare una buona tisana calda quando fuori fa freddo, godendo di qualche minuto di piacevole relax? In inverno – ma non solo! – è un ottimo rimedio casalingo per tanti piccoli disturbi di salute: dalla digestione difficile ai malanni da raffreddamento. Scopriamo insieme alcune tisane assolutamente da provare. Tisana alla camomilla La camomilla è uno dei principali rimedi naturali all’insonnia. Sono molti gli studi che hanno dimostrato la sua efficacia, riscontrando nei partecipanti un più facile addormentamento e una miglior qualità del sonno. Inoltre, un esperimento condotto su cavie e pubblicato sull’Iranian Journal of Pharmaceutical Research ha evidenziato le sue proprietà benefiche contro le ulcere gastriche, dal momento che aiuta a ridurre le secrezioni acide dello stomaco. Tisana all’ibisco Oltre ad essere davvero una bevanda molto ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cosa c’è di più bello del sorseggiare una buona tisana calda quando fuori fa freddo, godendo di qualche minuto di piacevole relax? In inverno – ma non solo! – è un ottimo rimedio casalingo per tanti piccoli disturbi di salute: dalla digestione difficile ai malanni da raffreddamento. Scopriamo insieme alcuneassolutamente da provare. Tisana alla camomilla La camomilla è uno dei principali rimedi naturali all’insonnia. Sono molti gli studi che hanno dimostrato la sua efficacia, riscontrando nei partecipanti un più facile addormentamento e una miglior qualità del sonno. Inoltre, un esperimento condotto su cavie e pubblicato sull’Iranian Journal of Pharmaceutical Research ha evidenziato le sue proprietà benefiche contro le ulcere gastriche, dal momento che aiuta a ridurre le secrezioni acide dello stomaco. Tisana all’ibisco Oltre ad essere davvero una bevanda molto ...

Advertising

DevisZanaga : @ninaoraloso Nuuuu... la dieta no!! Da domani solo foto di tisane promesso?????? - debufred : @janasdeomo @Garolfo Statistica. Solo il gruppo 0 in teoria tollera i gamberi. Tanto da fare dire a Mozzi che se un… - VanityFairIt : Iniziamo bene l'anno! - ilgiornale : La dieta post natalizia è detossinante, ovvero finalizzata all'eliminazione di scorie e di tossine; via libera dunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta tisane Tisane dimagranti efficaci per eliminare pancia e maniglie dell'amore RagusaNews Dieta dell’acqua e basilico post-feste: come sgonfiarsi in fretta

La dieta del basilico permette di sgonfiare la pancia e di tornare subito in forma. Merito della virtuosissima composizione del basilico ...

Dieta dopo le feste: il menu della nutrizionista per tornare in forma

Non c’è bisogno di digiuni massacranti e diete estreme per perdere il peso accumulato durante i giorni di festa ...

La dieta del basilico permette di sgonfiare la pancia e di tornare subito in forma. Merito della virtuosissima composizione del basilico ...Non c’è bisogno di digiuni massacranti e diete estreme per perdere il peso accumulato durante i giorni di festa ...