Diabete: l’età influisce sul rischio di mortalità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Diabete di tipo 2: maggior rischio di mortalità quanto più si è giovani alla diagnosi secondo i dati di una nuova ricerca scientifica Un’età minore alla diagnosi di Diabete di tipo 2 comporta un rischio più elevato di complicanze nel corso della vita, compresi il decesso per tutte le cause e la malattia cardiovascolare, secondo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021)di tipo 2: maggiordiquanto più si è giovani alla diagnosi secondo i dati di una nuova ricerca scientifica Un’età minore alla diagnosi didi tipo 2 comporta unpiù elevato di complicanze nel corso della vita, compresi il decesso per tutte le cause e la malattia cardiovascolare, secondo… L'articolo Corriere Nazionale.

nesiaisdead : RT @scarletthinks: incredibile come eventi traumatici vissuti durante l'infanzia possano avere conseguenze cerebrali tanto devastanti da au… - scarletthinks : incredibile come eventi traumatici vissuti durante l'infanzia possano avere conseguenze cerebrali tanto devastanti… - ClaudioMeazza : RT @frank9you: @sbonaccini la peste bubbonica non faceva distinzione tra giovani e vecchi uccideva tutti,covid è letale per chi ha una o pi… - UGiangrieco : RT @frank9you: @sbonaccini la peste bubbonica non faceva distinzione tra giovani e vecchi uccideva tutti,covid è letale per chi ha una o pi… - 1211andreas : RT @frank9you: @sbonaccini la peste bubbonica non faceva distinzione tra giovani e vecchi uccideva tutti,covid è letale per chi ha una o pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete l’età : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie