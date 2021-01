Da Fca-Psa ok a fusione | nasce Stellantis quarto gruppo mondiale automobilistico

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Fiat Chrysler si unisce ai francesi di Psa e dal matrimonioal mondo per auto vendute. Le assemblee degli azionisti delle due società hanno dato il via libera con oltre il 99% dei voti a favore e l'aggregazione sarà perfezionata il 16 gennaio. Le nuove azionisaranno negoziate in Borsa a Milano e a Parigi dal 18 gennaio, a New York dal 19 gennaio. E per i soci di Fca arriva un dividendo straordinario da 2,9 miliardi di euro complessivi, mentre in Borsa il titolo festeggia con un rialzo dell'1,5% a quota 14,88 euro."Il prossimo decennio - ha detto il presidente di Fca, John Elkann - ridefinirà la mobilità. Noi intendiamo svolgere un ruolo determinante nella costruzione di questo nuovo futuro, ed è stata questa ambizione a unirci". Per il futuro presidente di ...