Contagi a scuola, il report Iss: "Dal 31 agosto rilevati 3mila focolai in classe, il 2% del totale. Per riaprire servono test e tracciamento" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da quando è iniziato il nuovo anno scolastico, nelle classi di tutta Italia sono stati accertati 3.173 focolai di coronavirus, pari al 2% del totale. Lo rileva l'Istituto superiore di sanità nel suo atteso rapporto sull'andamento epidemiologico del Covid-19 in età scolare (3-18 anni) nel periodo 31 agosto-27 dicembre. La maggior parte dei casi (40%) si è verificata negli adolescenti di età compresa tra 14 e 18 anni, seguiti dai bambini delle scuole primarie di 6-10 anni (27%), dai ragazzi delle scuole medie di 11-13 anni (23%) e dai bambini delle scuole per l'infanzia di 3-5 anni (10%). Molto bassi anche i numeri dei ricoveri degli studenti risultati positivi: il tasso di ospedalizzazione, scrive l'Iss, è stato dello 0,7%, mentre nel resto della popolazione si è attestato all'8,3%. È pari al 6,2%, invece, la ...

