Concorrenti Masterchef 10 | conosciamo meglio i partecipanti di questa edizione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Siamo giunti alla terza puntata e, fino adesso, ci siamo chiesti chi siano i10 e cosa li abbiano spinti a partecipare. Ma prima di cominciare, un breve riassunto della puntata appena trascorsa. Siamo alla fase Masterclass e isi sono confrontati con due prove particolari: realizzare un piatto con ingredienti-simbolo delle passate edizioni, contenuti in una mystery box e l’Invention Test, nel quale i cuochi amatoriali si sono cimentati nella creazione di piatti al fine di valorizzare tre ingredienti-chiave: ciuiga, un tipico insaccato del Trentino-Alto-Adige; pompia, una varietà di agrume della Sardegna e figata, un formaggio di capra marchigiano stagionato in foglie di fico. A seguire, la prima prova in esterna al villaggio Crespi d’Adda, rappresentativo della dignità nel lavoro. Le due squadre, blu ...