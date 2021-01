Causa civile: entro quanto tempo farla per tutelare i propri diritti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi intende fare Causa civile a qualcuno, per le più varie ragioni, deve sapere che è regola essenziale rispettare dei termini, ovvero – in linea generale – sussiste un tempo massimo entro cui l’interessato a rivolgersi al giudice, può far valere i propri diritti e ricevere tutela in tribunale. Detto tempo massimo è stato previsto dal legislatore onde evitare che le liti e le controversie tra Tizio e Caio ma anche contro la PA, comportino un esagerata sospensione o congelamento dei rapporti tra questi soggetti. Solitamente, il privato si rivolge al suo avvocato, per venire a conoscenza di questi termini e capire quali passi compiere per tutelarsi. Segui Termometro Politico su Google News Ma attenzione: se l’interessato non si attiva quanto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chi intende farea qualcuno, per le più varie ragioni, deve sapere che è regola essenziale rispettare dei termini, ovvero – in linea generale – sussiste unmassimocui l’interessato a rivolgersi al giudice, può far valere ie ricevere tutela in tribunale. Dettomassimo è stato previsto dal legislatore onde evitare che le liti e le controversie tra Tizio e Caio ma anche contro la PA, comportino un esagerata sospensione o congelamento dei rapporti tra questi soggetti. Solitamente, il privato si rivolge al suo avvocato, per venire a conoscenza di questi termini e capire quali passi compiere per tutelarsi. Segui Termometro Politico su Google News Ma attenzione: se l’interessato non si attiva...

Advertising

borghi_claudio : @Giovi55300091 No non sono stati dichiarati incostituzionali, l'ha detto un giudice in una causa civile e (direi fo… - PinoMartino03 : RT @borghi_claudio: @Giovi55300091 No non sono stati dichiarati incostituzionali, l'ha detto un giudice in una causa civile e (direi fortun… - arquer12 : RT @borghi_claudio: @Giovi55300091 No non sono stati dichiarati incostituzionali, l'ha detto un giudice in una causa civile e (direi fortun… - VCountry3 : RT @borghi_claudio: @Giovi55300091 No non sono stati dichiarati incostituzionali, l'ha detto un giudice in una causa civile e (direi fortun… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @Giovi55300091 No non sono stati dichiarati incostituzionali, l'ha detto un giudice in una causa civile e (direi fortun… -

Ultime Notizie dalla rete : Causa civile Quanto tempo ho per fare una causa civile? La Legge per Tutti Neve, in 48 ore caduti 90 cm in Friuli Venezia Giulia. Pericolo valanghe e tanti disagi

Sono circa 200 i volontari della Protezione civile di diverse squadre comunali al lavoro questa mattina per far fronte all'emergenza neve in Friuli Venezia Giulia. Nelle aree montane ...

Neve, gli interventi della Protezione civile di Tagliacozzo

A Tagliacozzo non sono mancati disagi a causa dalla neve scesa nella giornata di ieri. Numerosi gli interventi portati a termine dai volontari della Protezione civile. Particolari criticità sono state ...

Sono circa 200 i volontari della Protezione civile di diverse squadre comunali al lavoro questa mattina per far fronte all'emergenza neve in Friuli Venezia Giulia. Nelle aree montane ...A Tagliacozzo non sono mancati disagi a causa dalla neve scesa nella giornata di ieri. Numerosi gli interventi portati a termine dai volontari della Protezione civile. Particolari criticità sono state ...