Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ai quattro casi già presentati in procura contro il 43enne in carcere da novembre si aggiungono due nuove denunce depositate prima di Natale: violenze che sarebbero avvenute tra Milano e la Grecia

