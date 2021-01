Botte da orbi in Serie B per decidere chi comanda (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non è stato un Natale sereno dalle parti della Serie B e non solo perché la crisi che travolge il calcio sta mettendo a dura prova anche il campionato cadetto. No. I presidenti del secondo campionato nazionale per importanza hanno trascorso le festività impegnati a litigare su modi e tempi della prossima assemblea elettiva, quella che dovrà rinnovare la governance e decidere se andare avanti con l'attuale numero uno, Mauro Balata, oppure virare sull'autocandidato Ezio Simonelli, già revisore dei conti della stessa Lega. Una vicenda molto tecnica all'apparenza, ma che nasconde lo scontro strisciante (nemmeno troppo) che si vive nel palazzo di via Rosellini a Milano dove c'è chi non si fida di Balata tanto da metterlo nero su bianco. Il carteggio è ora nelle mani del Tribunale Figc che ha qualche ora per decidere chi ha ragione e chi ... Leggi su panorama (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non è stato un Natale sereno dalle parti dellaB e non solo perché la crisi che travolge il calcio sta mettendo a dura prova anche il campionato cadetto. No. I presidenti del secondo campionato nazionale per importanza hanno trascorso le festività impegnati a litigare su modi e tempi della prossima assemblea elettiva, quella che dovrà rinnovare la governance ese andare avanti con l'attuale numero uno, Mauro Balata, oppure virare sull'autocandidato Ezio Simonelli, già revisore dei conti della stessa Lega. Una vicenda molto tecnica all'apparenza, ma che nasconde lo scontro strisciante (nemmeno troppo) che si vive nel palazzo di via Rosellini a Milano dove c'è chi non si fida di Balata tanto da metterlo nero su bianco. Il carteggio è ora nelle mani del Tribunale Figc che ha qualche ora perchi ha ragione e chi ...

