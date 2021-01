Bocche cucite nella Salernitana, i tesserati disertano la sala stampa (Di lunedì 4 gennaio 2021) La prima sconfitta stagionale fa perdere la voce ai tesserati della Salernitana. La comunicazione arriva direttamente dall’ufficio stampa granata che annuncia: “Vi comunico che non parlerà nessuno nel post-gara”. Alla gara all’Arechi era presente anche Claudio Lotito che, forse, non avrà gradito l’atteggiamento della squadra granata sul terreno di gioco. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 gennaio 2021) La prima sconfitta stagionale fa perdere la voce aidella. La comunicazione arriva direttamente dall’ufficiogranata che annuncia: “Vi comunico che non parlerà nessuno nel post-gara”. Alla gara all’Arechi era presente anche Claudio Lotito che, forse, non avrà gradito l’atteggiamento della squadra granata sul terreno di gioco. Consiglia

Advertising

aSalerno_it : #salerno Pioggia di rossi, bocche cucite in casa Salernitana - Sabbath481 : che sbadato, devo essermi perso post e tweet del @Mov5Stelle sul processo a Julian #Assange eh, come dite? bocche cucite? - pincherina68 : @_diana87 @bevllisario se stanno insieme non lo so hanno le bocche cucite ma dopo questo servizio fotografico non ho più dubbi. - 4Tchat : RT @Habus_SL: @Blowjoint @ItaliaViva @matteorenzi C'è troppo silenzio sulla #cannabis da parte di tutta la politica, per me hanno qualcosa… - Habus_SL : @Blowjoint @ItaliaViva @matteorenzi C'è troppo silenzio sulla #cannabis da parte di tutta la politica, per me hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocche cucite Riforma burocrazia regionale, “bocche cucite” a Palazzo d’Orléans su merito e produttività Quotidiano di Sicilia Cecchi Gori e la nuova fidanzata cubana ora vivono insieme

Dopo la bomba di ieri su Vittorio Cecchi Gori, sganciata dal suo medico-amico Antonio De Luca, arriva un’altra indiscrezione. La coppia ...

Il Vinales Racing Team disputerà il WorldSS300

Il padre di Maverick Vinales ha organizzato un team per aiutare i giovani a mettersi in mostra nella classe entry level delle derivate. Al via anche un junior team con un pilota italiano ...

Dopo la bomba di ieri su Vittorio Cecchi Gori, sganciata dal suo medico-amico Antonio De Luca, arriva un’altra indiscrezione. La coppia ...Il padre di Maverick Vinales ha organizzato un team per aiutare i giovani a mettersi in mostra nella classe entry level delle derivate. Al via anche un junior team con un pilota italiano ...