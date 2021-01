Bianca Guaccero torna in onda con Detto Fatto: “L’anno della svolta” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quello appena trascorso non è stato un periodo semplice per Bianca Guaccero e per il suo programma Detto Fatto, in onda su Rai Due nella fascia pomeridiana. Dopo un tutorial considerato inappropriato da molti dei telespettatori, infatti, lo show era stato oggetto di alcune polemiche. La conduttrice, però, con molta umiltà e professionalità è riuscita a superare l’ostacolo e, tornata in onda, ha annunciato grandi novità per il 2021. Dopo le critiche ricevute a causa del tutorial, la Guaccero aveva infatti immediatamente chiesto scusa ai telespettatori e si era assunta parte della responsabilità di quanto accaduto. Un errore commesso in leggerezza, dal quale Bianca ha dimostrato di saper cogliere insegnamenti. Così, ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quello appena trascorso non è stato un periodo semplice pere per il suo programma, insu Rai Due nella fascia pomeridiana. Dopo un tutorial considerato inappropriato da molti dei telespettatori, infatti, lo show era stato oggetto di alcune polemiche. La conduttrice, però, con molta umiltà e professionalità è riuscita a superare l’ostacolo e,ta in, ha annunciato grandi novità per il 2021. Dopo le critiche ricevute a causa del tutorial, laaveva infatti immediatamente chiesto scusa ai telespettatori e si era assunta parteresponsabilità di quanto accaduto. Un errore commesso in leggerezza, dal qualeha dimostrato di saper cogliere insegnamenti. Così, ...

Advertising

fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: La coppia da superclassifica di #dettofattorai ?? @bianca_guaccero e @jonathankash are back! ?? - DettoFattoRai2 : ?ESCLUSIVA ? ?? @bianca_guaccero e Loretta Goggi nella stessa fiction: 'Non ho avuto il piacere di incontrare Loret… - sandokav : RT @DettoFattoRai2: La coppia da superclassifica di #dettofattorai ?? @bianca_guaccero e @jonathankash are back! ?? - HellaCool_ita : @bianca_guaccero la tua risata alla Raffa :P fantastica! - Antonie21134088 : @YolBlog Bianca guaccero è oltre che bravissima attrice cantante conduttrice ecc ecc. è simpatica e non se la tira -