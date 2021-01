Benevento-Milan, Sconcerti: “Onore alla squadra di Inzaghi, c’è una cosa dei rossoneri che non mi convince” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Milan inizia il 2021 esattamente aveva chiuso il 2020: con una grande vittoria.Milan-Lazio, Pioli: “Orgogliosi del nostro cammino. Lotta Scudetto? Posso solo dire che siamo ambiziosi”Carattere, spirito di sacrificio e mentalità sono stati i tre ingredienti decisivi per il successo maturato a Benevento. La formazione di Stefano Pioli ha giocato, infatti, quasi tutta la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione del giovane e talentuoso Sandro Tonali per via di una brusca entrata.Tre punti d'oro, che dovrebbero dare ancor più consapevolezza e forza al team rossonero, che nonostante gli infortuni e le grandi assenze continua a vincere e convincere. Tuttavia, Mario Sconcerti, ai microfoni del portale 'Calciomercato.com', ha sottolineato una lieve flessione del club del patron Paolo Scaroni.VIDEO ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilinizia il 2021 esattamente aveva chiuso il 2020: con una grande vittoria.-Lazio, Pioli: “Orgogliosi del nostro cammino. Lotta Scudetto? Posso solo dire che siamo ambiziosi”Carattere, spirito di sacrificio e mentalità sono stati i tre ingredienti decisivi per il successo maturato a. La formazione di Stefano Pioli ha giocato, infatti, quasi tutta la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione del giovane e talentuoso Sandro Tonali per via di una brusca entrata.Tre punti d'oro, che dovrebbero dare ancor più consapevolezza e forza al team rossonero, che nonostante gli infortuni e le grandi assenze continua a vincere ere. Tuttavia, Mario, ai microfoni del portale 'Calciomercato.com', ha sottolineato una lieve flessione del club del patron Paolo Scaroni.VIDEO ...

