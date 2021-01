Vedete il pacco numero 2? Disastro in regia, ecco come va in onda: gelo su Rai 1 (e quel clamoroso sospetto) (Di domenica 3 gennaio 2021) Che Disastro ad Affari Tuoi, alla seconda puntata della conduzione di Carlo Conti in questa stagione su Rai 1. Un "pacco sospetto". Molto sospetto. Già, perché il pacco della coppia che Vedete nella foto è apparso, già aperto, nel bel mezzo della puntata, quando ancora mancavano sette pacchi da aprire. Il pacco sospetto appare con il filo staccato dalla ceralacca, che ne sigilla e garantisce la chiusura. Eppure poco dopo il pacco riappare chiuso, come per magia. Che è successo? Difficile pensare a "brogli", semplicemente a un terribile errore nel montaggio della puntata. Il pacco infatti risulta aperto durante l'intervento del comico Angelo Pintus, che probabilmente è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Chead Affari Tuoi, alla secpuntata della conduzione di Carlo Conti in questa stagione su Rai 1. Un "". Molto. Già, perché ildella coppia chenella foto è apparso, già aperto, nel bel mezzo della puntata, quando ancora mancavano sette pacchi da aprire. Ilappare con il filo staccato dalla ceralacca, che ne sigilla e garantisce la chiusura. Eppure poco dopo ilriappare chiuso,per magia. Che è successo? Difficile pensare a "brogli", semplicemente a un terribile errore nel montaggio della puntata. Ilinfatti risulta aperto durante l'intervento del comico AnPintus, che probabilmente è ...

