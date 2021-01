Valanga in Val Senales, muoiono un noto banchiere e sua moglie (Di domenica 3 gennaio 2021) Marito e moglie avevano deciso di trascorrere la prima domenica del 2021 con una tranquilla gita scialpinistica sulle innevate vette di casa ma una Valanga li ha travolti. La tragedia in Val Senales, una delle vallate più remote dell’Alto Adige. Vittima l’ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, scialpinista molto esperto, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino era originario della val Senales e ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato Hanspeter Felder come nuovo presidente. La slavina di grandi dimensioni si è staccata a circa 2.200 metri mentre i due si trovavano poco sotto la cima della montagna Klosterkreuz sopra l’abitato di Certosa di Senales. A lanciare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Marito eavevano deciso di trascorrere la prima domenica del 2021 con una tranquilla gita scialpinistica sulle innevate vette di casa ma unali ha travolti. La tragedia in Val, una delle vallate più remote dell’Alto Adige. Vittima l’ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, scialpinista molto esperto, e suaMonika Gamper di 52 anni. Ilavvocato bolzanino era originario della vale ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato Hanspeter Felder come nuovo presidente. La slavina di grandi dimensioni si è staccata a circa 2.200 metri mentre i due si trovavano poco sotto la cima della montagna Klosterkreuz sopra l’abitato di Certosa di. A lanciare ...

