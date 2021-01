Vaccino Covid a rilento in Lombardia, Gallera: 'Polemiche inutili, corsa per dimostrare di essere più bravi di chissà chi' (Di domenica 3 gennaio 2021) I dati della somministrazione del Vaccino Covid in Lombardia fanno impallidire. Nella regione che ha ricevuto più dosi di tutte le altre, infatti, finora solo il 3% dei vaccini consegnati è stato ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) I dati della somministrazione delinfanno impallidire. Nella regione che ha ricevuto più dosi di tutte le altre, infatti, finora solo il 3% dei vaccini consegnati è stato ...

SkyTG24 : Covid, Galli: “Il trend preoccupa, la gente si muove e il virus anche” - fattoquotidiano : Farmacista rimuove oltre 500 dosi di vaccino anti Covid dal freezer e le rende inutilizzabili - Adnkronos : #Covid Lombardia, Gallera: 'Non richiamo medici da ferie per vaccino' - Anselma71957268 : RT @RaiNews: #Covid, presidente del Consiglio Superiore di Sanità #Locatelli: '#Vaccino completamente protettivo dopo seconda dose' https:/… - anitaelaura : Ormai il covid per il governo è un credo più che religioso... Il vaccino è sacrosanto... Quindi per coerenza dovreb… -