Tommaso Zorzi, Luca Vismara di Amici ammette: “Tra noi c’è stato qualcosa prima che entrasse al GF Vip” (Di domenica 3 gennaio 2021) Soleil Sorge sgancia una bomba su Zorzi La sera della vigilia di Capodanno, Soleil Sorge e Luca Vismara hanno avuto un battibecco in diretta web. Dopo essersi chiariti, almeno apparentemente, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha chiesto all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se è vero l’indiscrezione di un suo flirt con l’attuale gieffino Tommaso Zorzi. “Parliamo d’amore, che non è il nostro, ma con un altro ragazzo che ha vinto 2 premi stasera. Parlo ovviamente di Tommaso Zorzi. Mi giunge voce, mi hanno detto che tra voi c’è qualcosa. Questo è vero?”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Senza giri di parole, Vismara ha ammesso di aver incontrato il rampollo meneghino in diverse occasioni e ovviamente non solo per ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 3 gennaio 2021) Soleil Sorge sgancia una bomba suLa sera della vigilia di Capodanno, Soleil Sorge ehanno avuto un battibecco in diretta web. Dopo essersi chiariti, almeno apparentemente, l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha chiesto all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi se è vero l’indiscrezione di un suo flirt con l’attuale gieffino. “Parliamo d’amore, che non è il nostro, ma con un altro ragazzo che ha vinto 2 premi stasera. Parlo ovviamente di. Mi giunge voce, mi hanno detto che tra voi c’è. Questo è vero?”, ha affermato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Senza giri di parole,ha ammesso di aver incontrato il rampollo meneghino in diverse occasioni e ovviamente non solo per ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - adridezs : RT @DEL4SERN4: È il 20 novembre, Francesco Oppini è ancora in casa ed è sicuro che il gf finisca a Dicembre, Tommaso Zorzi e Stefania Orlan… - adridezs : RT @beether2: E per chi non lo avesse mai visto ecco a voi un Tommaso Zorzi tinto al massimo della sua bellezza. ? PREGO ? #tzvip https://t… - adridezs : RT @and225: Io ti venero Tommaso Zorzi. Se fondi una religione torno ad essere credente ????#TZVIP - ItsmeGioia : RT @adorveyouhes: Ripropongo: Signorini dice che l’influenza di Tommaso Zorzi é limitata. #gfvip #tzvip -