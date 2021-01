Roma – Sampdoria, cambia l’arbitro: sarà Chiffi (Di domenica 3 gennaio 2021) Cambio di programma nel match dell’Olimpico delle 15.00 di questo pomeriggio. La sfida tra i giallorossi e la Samp di Claudio Ranieri, sarà arbitrata da Daniele Chiffi e non più da Marco Guida. Cambio di ruolo quindi tra Var e campo per i due fischietti italiani. Lo ha comunicato la stessa AIA (Associazione Italiana Arbitri). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Cambio di programma nel match dell’Olimpico delle 15.00 di questo pomeriggio. La sfida tra i giallorossi e la Samp di Claudio Ranieri,arbitrata da Danielee non più da Marco Guida. Cambio di ruolo quindi tra Var e campo per i due fischietti italiani. Lo ha comunicato la stessa AIA (Associazione Italiana Arbitri). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

EsportesTotal_ : Rodada completa do Italiano hoje: 08:30: • Inter x Crotone 11:00: • Fiorentina x Bologna • Parma x Torino • R… - esportes280 : Rodada completa do Italiano hoje: 08:30: • Inter x Crotone 11:00: • Fiorentina x Bologna • Parma x Torino • R… - infoitsport : ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni dei quotidiani - infoitsport : Diretta Roma-Sampdoria ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Probabili formazioni di Roma-Sampdoria -