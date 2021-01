Post Roma-Sampdoria: le dichiarazioni dei protagonisti (Di domenica 3 gennaio 2021) All’Olimpico sotto una pioggia incessante la Roma ha superato per 1 a 0 grazie alla rete di Edin Dzeko. L’allenatore giallorosso Fonseca, il tecnico blucerchiato e l’attaccante del club capitolino Dzeko sono intervenuti Post Roma-Sampdoria per commentare la sfida. Cosa ha detto Fonseca? Post Roma-Sampdoria il tecnico giallorosso Fonseca ha commentato così la vittoria ottenuta contro i blucerchiati per 1 a 0: “Abbiamo vinto meritatamente, siamo stati sempre in pieno controllo della gara costruendo tante occasioni da gol. Lavoriamo da tempo ormai sui concetti, la squadra si conosce meglio. È difficile giocare contro la Samp, una squadra organizzata e che difende bene. Ma i miei ragazzi hanno creduto fino all’ultimo nei tre punti e quando c’è questa sicurezza, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) All’Olimpico sotto una pioggia incessante laha superato per 1 a 0 grazie alla rete di Edin Dzeko. L’allenatore giallorosso Fonseca, il tecnico blucerchiato e l’attaccante del club capitolino Dzeko sono intervenutiper commentare la sfida. Cosa ha detto Fonseca?il tecnico giallorosso Fonseca ha commentato così la vittoria ottenuta contro i blucerchiati per 1 a 0: “Abbiamo vinto meritatamente, siamo stati sempre in pieno controllo della gara costruendo tante occasioni da gol. Lavoriamo da tempo ormai sui concetti, la squadra si conosce meglio. È difficile giocare contro la Samp, una squadra organizzata e che difende bene. Ma i miei ragazzi hanno creduto fino all’ultimo nei tre punti e quando c’è questa sicurezza, ...

