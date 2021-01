Milan, che pasticcio di Tonali: lascia i suoi in 10 col Benevento (Di domenica 3 gennaio 2021) Svolta durante la sfida tra Benevento e Milan: pasticcio di Tonali che lascia i suoi in dieci uomini al Vigorito. Dopo la vittoria contro l’Inter, per il Milan è arrivato il momento di rispondere sul campo per provare a riprendersi il ruolo di capolista. I rossoneri sono al momento in vantaggio al Vigorito contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Svolta durante la sfida tradichein dieci uomini al Vigorito. Dopo la vittoria contro l’Inter, per ilè arrivato il momento di rispondere sul campo per provare a riprendersi il ruolo di capolista. I rossoneri sono al momento in vantaggio al Vigorito contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - tancredipalmeri : Ma che rigore è quello per il Milan?! È Rebic ad andare su Tuja - OptaPaolo : 150 - Presenza numero 150 per Hakan #Calhanoglu con la maglia del #Milan in tutte le competizioni. Nel 2020 il fant… - pabba60 : #BeneventoMilan giallo che diventa, a richiesta, un ridicolo rosso (che combinazione, la prossima con chi siamo?) a… - bellfrank2007 : Benevento che gioca a una porta... il Milan si difende all’arrembaggio ... ma alla fine è l’arbitro che decide il risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan che Milan, il ritorno di Kjaer non ferma la caccia al difensore: avanti su Simakan, le ultime Calciomercato.com Pioggia di gol in Serie A alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia

La ripresa del campionato di Serie A con la 15.esima giornata dopo la pausa natalizia è iniziata con il 6-2 che a San Siro ha visto prevalere l'Inter sul Crotone, dopo che i calabresi avevano conclus ...

LIVE Serie A - Benevento-Milan 0-1, espulso Tonali. FOTO!

Prosegue la Serie A con gli incontri della quindicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo ...

La ripresa del campionato di Serie A con la 15.esima giornata dopo la pausa natalizia è iniziata con il 6-2 che a San Siro ha visto prevalere l'Inter sul Crotone, dopo che i calabresi avevano conclus ...Prosegue la Serie A con gli incontri della quindicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo ...