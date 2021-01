Messa oggi in tv domenica 3 gennaio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 3 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile ...

Avvenire_Nei : ?? A causa di una dolorosa sciatalgia #PapaFrancesco è costretto al riposo. La celebrazione del Te Deum di oggi pome… - Corriere : Il Papa colpito dalla sciatica, salta Messa e Te Deum in San Pietro - FriulaniNet : Come oggi, nel 1381, moriva il Patriarca Marquardo di Randeck. Dopo la nomina a Patriarca di Aquileia (1365), viene… - Sent_SanRocco : Ecco il foglietto della S. Messa di oggi 2ª Domenica dopo Natale (3 Gennaio 2021) in digitale ?? - fxderjca : @stillxfraa OGGI È DOMENICA ALLE 10:30 C’È LA MESSA ANDIAMO -

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Le Messe in diretta tv e social di domenica 3 gennaio Avvenire Messa oggi in tv domenica 3 gennaio su Canale 5: orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 3 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazi ...

2021: metti la frutta tropicale nella tua dieta

Da perfetti sconosciuti l’avocado e la papaya, il mango e l’annona hanno conquistato un posto stabile sulle nostre tavole. Ora i frutti ex-esotici ...

Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 3 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazi ...Da perfetti sconosciuti l’avocado e la papaya, il mango e l’annona hanno conquistato un posto stabile sulle nostre tavole. Ora i frutti ex-esotici ...