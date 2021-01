Madalina Ghenea smentisce la relazione con Niccolò Zaniolo | “Incontrati una sola volta” E la mamma del calciatore svela cosa è accaduto con la ex

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tranon c’è alcuna. A rivelarlo è la stessa attrice rumena che, con un post su Instagram, ha smentito il presunto flirt lasciando tutti a bocca aperta e aprendo un altro risvolto del gossip che ha chiuso il 2020 e aperto il 2021. Condividendo sul social una foto di una lettera scritta dai suoi avvocati e indirizzata a diverse agenzie giornalistiche,ha voluto mettere una pietra sopra alle chiacchiere: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste”. Secondo l’attrice, lei e“si sonouna“, come chiarisce anche il comunicato. “A Natale e Capodanno sono stata con le persone piu? care che io ho ...

sportli26181512 : Dallo spot con CR7 al film con Sorrentino: chi è Madalina Ghenea: Dallo spot con CR7 al film con Sorrentino: chi è… - Notiziedi_it : Madalina Ghenea smentisce il flirt con Zaniolo: “Incontrati una sola volta” - VeniVidiMikis : RT @cortomuso: 'Chissá cosa sta facendo al PC alle due di notte' 'Madalina Ghenea Zaniolo Sarascape ultime notizie google' - fabioferrero71 : @HuffPostItalia Ma chi è Madalina Ghenea? - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Madalina Ghenea su Instagram: 'Con Zaniolo nessuna relazione, visti una sola volta' -

Ultime Notizie dalla rete : Madalina Ghenea

ViaggiNews.com

Madalina Ghenea: «Non sto con Zaniolo, ci siamo visti una sola volta. Basta bugie» «Zaniolo è un grande talento, ma nel calcio da solo non basta: serve anche la testa, altrimenti succede il patatrac.Madalina Ghenea non è vista di buon occhio in casa Zaniolo. Tra la modella rumena, 33enne, e il calciatore Nicolò Zaniolo, 21, c'è del tenero, ma gli ostacoli sono ben in vista. «Io e mio marito non s ...